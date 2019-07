'Nachtjacht moet terugkomen om vossenoverlast tegen te gaan'

Nachtjacht op vossen en het gebruik van lichtbakken is nog verboden in Zeeland, omdat het ook gevaren met zich meebrengt. "Zeeland is vlak en daarom weet je niet hoe ver je kogel komt en het is hartstikke donker. Maar om op vossen te jagen, moeten we toch echt 's nachts aan de slag, anders komen we het nachtdier niet tegen", zegt Wim van Remortel, jager voor Faunabeheer Zeeland. Hij jaagt vooral in en rondom Sint Jansteen. De beelden van de video hieronder kunnen als schokkend ervaren worden.

Lichtbakken helpen jagers om dieren, waaronder vossen, in het donker beter te lokaliseren. De bakken worden ook in het plan van Faunabeheer Zeeland genoemd, maar hun voorkeur gaat uit naar een andere manier om de vossen te lokaliseren: warmtebeelden.

Volgens Remortel is de vossenpopulatie in Zeeland zo gestegen omdat de dieren vanuit België en Duitsland naar ons land komen. "Daarnaast heeft de vos geen natuurlijke vijand. In Zeeland staan ze bovenaan de keten. Dus alle vossen die hier geboren worden, worden hier groot." In het buitenland worden jonge vossen weleens opgegeten door dieren als wolven, lynxen en steenarenden.

Lichtbakken rondom pluimveehouderijen

ZLTO Agrarisch West Zeeuws Vlaanderen liet eerder al weten in Nieuwe Oogst dat zij vindt dat jagers gebruik zouden moeten maken van lichtbakken rondom pluimveehouderijen. De vossen brengen veel bezoekjes aan de pluimveehouderijen en daar zijn de eigenaren niet blij mee. Verschillende pluimveehouders uiten op Facebook hun ongenoegen over bezoekjes van vossen aan bijvoorbeeld kippenhokken. Overal worden de dieren gespot, ook langs de kant van de weg.

"We hebben de nachtjacht echt nodig, willen we het vossenprobleem oplossen", vertelt Remortel. "Als we 's nachts mogen jagen, maak ik het liefst gebruik van warmtebeelden. Lichtbakken zijn ouderwets. Vossen schrikken van het licht, worden veel meer alert. Je kunt veel beter warmtebeelden gebruiken. Zo schrik je de vossen niet af, kun je ze ontzettend lang volgen en weet je precies waar ze zitten."

Bij overlast mogen vossen met vangkooien worden gevangen en overdag met het geweer worden gedood om schade te voorkomen. De vos staat namelijk op de landelijke vrijstellingslijst. Van zonsopkomst tot zonsondergang geldt dat vossen mogen worden gevangen in werkgebieden van de wildbeheereenheden. - Het gebruik van kastvallen en vangkooien is toegestaan, maar moeten op zondag gesloten zijn;

- Vangen in de bebouwde kom is toegestaan, doden met het geweer niet;

- De inzet van aardhonden is toegestaan van 1 september tot 1 maart;

- Het Faunafonds keert geen vergoedingen uit bij schade.

"Maar er zit natuurlijk wel een nadeel aan, daarom zijn zo veel jagers vóór lichtbakken", vertelt Remortel. "Als je warmtebeeldcamera's gebruikt, wordt het jagen een vrij dure hobby. Voor zo'n lichtbak betaal je namelijk ongeveer tweehonderd euro, maar voor een camera met warmtebeeld ben je zo een paar duizend euro kwijt."

Wim Remortel, jager voor Faunabeheer Zeeland uit Sint Jansteen (foto: Omroep Zeeland)

Het plan van Faunabeheer Zeeland wordt binnenkort bij de provincie ingediend. "FBZ wil dat dit jaar nog voor elkaar krijgen, zodat de provincie er zo snel mogelijk een klap op kan geven en we zo snel mogelijk de vossen kunnen aanpakken", aldus de jager. Wel denkt Remortel dat het nog jaren duurt voordat het vossenprobleem écht is opgelost. "We hebben er té lang mee gewacht."