Kenny vangt pijlstaartrog van 15 kilo bij Neeltje Jans; 'Ik wist niet wat ik meemaakte'

Kenny vangt pijlstaartrog van 15 kilo in de Noordzee (foto: Kenny Heerenthals)

Heerenthals was samen met zijn oom naar een stek bij Neeltje Jans gegaan waar hij geregeld op zeebaars vist. Hij gooide zijn lijn zo'n veertig meter van de kant in het water en zag iets later een 'vreemde tik' op de top van zijn hengel. Toen hij zijn lijn inhaalde, dacht hij in eerste instantie dat hij een haai aan zijn haak had hangen.

De gevangen pijlstaartrog (foto: Kenny Heerenthals)

Even later had het duo door dat een pijlstaartrog op het aas was afgekomen en dat is volgens Heerenthals bijzonder. "Haaien worden wel vaker met een hengel uit zee gevist, maar pijlstaartroggen bijna nooit. Ik wist niet wat ik meemaakte." De visser vertelt dat zijn oom verschillende keren op de dijk 'op zijn plaat is gegaan', toen hij het dier met een schepnet uit het water wilde halen. Na een fotosessie is de pijlstaartrog weer terug in zee gezet.

Pijlstaartroggen zijn giftig, maar zullen mensen niet snel aanvallen. Een van de uitzonderingen is de aanval van een pijlstaartrog op de Australische 'Crocodile Hunter' Steve Irwin. In 2006 werd hij tijdens onderwateropnames bij het Groot Barrièrerif in zijn borst gestoken door een rog. Hij overleed kort daarna.

Kenny Heerenthals met zijn oom en de vangst (foto: Kenny Heerenthals)