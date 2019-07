Pabo overgenomen door Gronings erotiekbedrijf

De Pabo werd eerder deze week failliet verklaard (foto: Omroep Zeeland)

EDC produceert ook zelf erotische producten. Beate Uhse was een van de grootste afnemers van de producten van het Groningse bedrijf.

De twee bedrijven waren al langer met elkaar in gesprek over een eventuele overname. Die gesprekken kwamen gisteren na het faillissement van de Pabo in een stroomversnelling. Volgens woordvoerder Evertine Visser is er de hele dag 'koortsachtig overlegd'. Visser verwacht binnen een paar dagen meer duidelijkheid te kunnen geven over de gevolgen voor het Pabo-personeel.

Gisteren werd de Pabo voor de tweede keer in korte tijd failliet verklaard. Vorig jaar maakte het bedrijf nog een doorstart, werd een deel van het personeel ontslagen en verhuisde het van Walsoorden naar Hulst. Er werken nu nog 55 mensen bij het Zeeuwse erotiekbedrijf.

Internet

Pabo werd in 1984 opgericht door twee broers uit Hulst als postorderbedrijf in pornovideo's, seksspeeltjes en erotisch ondergoed. In 1999 werd Pabo overgenomen door het Duitse Beate Uhse, dat ook de erotische groothandel Scala en winkelketen Christine le Duc kocht. Beate Uhse zag de omzet de afgelopen jaren kelderen.

EDC had vorig jaar een omzet van ruim 21 miljoen euro. Het bedrijf verwacht binnen drie jaar een omzet van 50 miljoen euro te halen.

