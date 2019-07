Nog steeds geen spoor van Grzegorz Kaziur

Grzegorz Kaziur (foto: Politie Zeeland West-Brabant)

Zijn broer deed een dag na zijn verdwijning aangifte bij de politie. De man was die dag niet op zijn werk verschenen, wat volgens collega's erg ongebruikelijk is. Grzegorz had de laatste tijd psychische problemen, maar het is onduidelijk of dat de reden is van zijn vermissing.

Grzegorz Kaziur is waarschijnlijk te voet vertrokken met zijn portemonnee op zak, maar zonder telefoon. Hij verbleef al drie jaar in het City Hotel aan de Peter van Anrooylaan in Terneuzen en werkte al vijf jaar in de regio.

