Reparatie van riolen in gemeente Veere vanwege instortingsgevaar

Het riool in de Doctor B. Vaandragerstraat in Domburg is vandaag gerepareerd (foto: Omroep Zeeland)

Het riool in Aagtekerke is al gerepareerd, Vanmiddag waren de mannen van het rioleringsbedrijf bezig met de reparatie van het riool aan de Doctor B. Vaandragerstraat in Domburg. Met een inspectiecamera werd eerst gekeken hoe groot de schade was. "In de rioleringsbuis zit een gat van zo'n 20 centimeter. Dat is niet uitzonderlijk maar moet wel snel gerepareerd worden", vertelt rioleringsspecialist Enrico Hamerslag.

Scheuren in riool

Het is normaal dat een riool na verloop van tijd scheuren gaat vertonen, maar het ene riool slijt sneller dan het andere. "Als je te maken hebt met heel veel gas in het riool dat wordt veroorzaakt door opgehoopte uitwerpselen dan wordt het beton aangetast waardoor het sneller vervangen moet worden. In een drukke buurt moet de reparatie dus sneller plaatsvinden dan in een rustige", zegt Hamerslag.

Rioleringsspecialist Enrico Hamerslag legt uit hoe het riool in Domburg wordt gemaakt

Polyestermat

Tegen de rioolbuis wordt een polyestermat gedrukt om te zorgen dat het gat gedicht wordt. De rioolinspectie en werkzaamheden duren ongeveer vier uur en daarna moet de polyestermat nog uitharden. "Dat uitharden van de mat duurt ongeveer anderhalf tot twee uur en dan is de buis weer net zo stevig als voorheen", aldus Hamerslag.