Serieuze overnamekandidaat voor failliet transportbedrijf 2W Kapelle

2W Logistiek (foto: Omroep Zeeland)

De rechtbank heeft 2W toestemming gegeven om de werknemers deze week nog aan het werk te houden. Een normale gang van zaken volgens de curator. "De rechtbank verleent altijd maar voor een korte termijn toestemming. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan die toestemming worden verlengd of niet."

'Hoopvol'

Benne van Leeuwen is niet de man die slagingskansen graag in percentages uitdrukt."Want bij 99 procent is er altijd nog een procent kans dat het mislukt. Maar de kans dat het goed afloopt, is zeker meer dan 50 procent." Meerdere partijen hebben interesse getoond in een overname van 2W. Daar zit zeker een serieuze kandidaat tussen volgens de curator. Met die partij wordt momenteel verder gepraat. Of het om een Zeeuwse partij gaat, wil Van Leeuwen niet zeggen.

Het is nog te vroeg om te zeggen wat de eventuele gevolgen van een overname zijn voor het personeel.

Sluiting distributiecentrum

Transportbedrijf 2W kwam in de problemen door de sluiting van het distributiecentrum van EMTÉ in Kapelle. 2W verzorgde voor dit centrum de transporten. Het bedrijf slaagde erin nieuwe opdrachten binnen te slepen om de klap op te vangen, maar doordat de overgang naar deze nieuwe opdrachten niet vlekkeloos verliep, kwam het bedrijf in de problemen en vroeg het dinsdag faillissement aan.

