Blinde Bartje kan weer zien

Onderzoek in de Universiteit van Gent (foto: Stichting Scheldekat)

Ook zijn de scheuren in Bartjes schedel aan elkaar gegroeid en is een bloedprop in zijn hersenen flink geslonken. Het gedumpte katje had door de aandoeningen aan zijn kop regelmatig epileptische aanvallen. Ook die zijn de afgelopen maand verminderd.

Volgens de dierenarts zal Bartje waarschijnlijk niet voor de volle 100 procent zijn zicht terug krijgen, maar kan hij in de toekomst wel veel onderscheiden. De komende maanden moet blijken of de kleine kat nog verder hersteld.

Meer dood dan levend aangetroffen

Kitten Bartje werd vorige maand meer dood dan levend in de regen gevonden op straat. Hij bleek een fikse ontsteking te hebben in de hersenen en had daardoor last van stuipen. Ook bleek uit onderzoek dat Bartje nagenoeg blind was.

Op de Fabookpagina van Scheldekat, die het dier ook opving, werd een inzamelingsactie gestart om de operatie te betalen. Er werd voldoende geld opgehaald om tot nu toe alles te bekostigen.

Bartje met zijn pleegmoeder (foto: Omroep Zeeland)

