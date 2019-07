Gedupeerde kippenboeren betreuren uitspraak over fipronilcrisis

Piet Wouters bij zijn kippenstallen in Meliskerke (foto: Omroep Zeeland)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stelde een strafrechtelijk onderzoek in tegen ChickFriend en dat was volgens de rechter voldoende. 124 kippenboeren hebben door de fipronilcrisis aan miljoenen euro's schade opgelopen, maar ze krijgen niets vergoed. "De uitspraak van de rechter vind ik erg triest want als de overheid weet dat er iets fout gaat in het land en de burger moet dat dan oplossen, dat vind ik een hele kromme toestand", zegt Wouters.

Telefoontjes

Vooral pijnlijk voor Wouters is dat hij nog regelmatig gebeld wordt door de NVWA betreft de fipronilcrisis. "Doordat er fipronil in een van mijn bedrijven toentertijd is geconstateerd moest ik het bedrijf in Lewedorp sluiten. De stal is gesloopt, maar die stal is nooit vrijgegeven en volgens de NVWA moet dat gebeuren. Als ik ze dan vraag hoe ik dat moet doen omdat het pand er niet meer is, hebben ze daar geen antwoord op. En dan begint de vicieuze cirkel opnieuw", vertelt Wouters.

Pluimveehouder Piet Wouters uit Meliskerke betreurt de uitspraak van de rechter over de fipronilcrisis

Het is nu twee jaar geleden dat deze kwestie speelde en Wouters kan het inmiddels achter zich laten: "Vandaag zit het dan toevallig weer in het nieuws en dan denk ik er weer even aan, maar toch moet je dat ook naast je neerleggen en gewoon doorgaan met je werk." Hij heeft nog twee stallen die zijn vrijgegeven op zijn terrein in Meliskerke en daar gaat het goed mee. "We hebben gewoon alles weer op kunnen pakken en financieel gaat het ook goed dus we hebben niets te mopperen", aldus Wouters.

Lees ook: