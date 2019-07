Pleijte en Luitwieler de snelsten in Sportvissersloop

Pleijte en Overgaauw lopen door de haven in Yerseke (foto: Arjan Schotanus/fotorunner.nl)

Tim Pleijte liep de drie rondjes in Yerseke in 32 minuten en vijf seconden. Overgaauw was veertien seconden langzamer. De derde plaats ging naar Floris Willeboordse. Pleijte pakt door zijn overwinning ook de leiding in het klassement van het stratenloopcircuit.

Samantha Luitwieler was veruit de sterkte bij de vrouwen in 38 minuten en drie seconden. Petra Bruijs Hoogerheide was vijf minuten langzamer. De derde wedstrijd voor het Stratenloopcircuit is volgende week woensdag in Westkapelle.