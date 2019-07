Jachthavens zijn te aantrekkelijk voor criminelen en dat moet veranderen

De jachthaven van Kamperland was als eerste aan de beurt voor een zogenaamde veiligheidsscan waar politie, douane en de gemeente aan meewerkten. Volgens Hans Sterkens van de taskforce Brabant Zeeland zijn de Zeeuwse jachthavens niet onveilig, maar hebben ze wel de aandacht van mensen met verkeerde bedoelingen. "We merken dat er interesse is vanuit de georganiseerde misdaad. Op veel jachthavens ben je namelijk behoorlijk anoniem."

Cameratoezicht ontbreekt

De gemeentelijke jachthaven van Kamperland heeft zo'n driehonderd ligplaatsen. Iedereen kan in principe de steiger oplopen. Een hek of slagboom is er niet. "Het open karakter maakt de jachthaven natuurlijk aantrekkelijk voor toeristen. Maar cameratoezicht zou hier misschien wel een idee zijn."

Nog veel wordt contant betaald

Ook kan er nog een slag geslagen worden als het om registratie gaat. "In sommige jachthavens wordt nog veel met contant geld betaald, dat zou je digitaal kunnen gaan doen, daar hebben criminelen een hekel aan. Ook kan de havenmeester vragen of iemand zich identificeert als hij een ligplaats wil. Het zit 'm in kleine dingen."

De gemeentelijke jachthaven van Kamperland (foto: Omroep Zeeland)

Letty Demmers, waarnemend burgemeester van Noord-Beveland, is enthousiast over de schouw van de gemeentelijke jachthaven in Kamperland. "Het is heel goed dat gemeente, douane en politie samenwerken. Ik heb in de briefing gehoord dat de jachthaven er netjes bij ligt en dat er weinig criminaliteit is."

Nachtregister invoeren

Toch zijn er verschillende verbeterpunten door de schouw naar voren gekomen. "We gaan onderzoek doen naar het plaatsen van camera's. Ook willen we een nachtregister invoeren. Zo weten we niet alleen wie de beheerder van de boot is, maar ook wie de anderen zijn die op het schip verblijven."

Politie en douane werken mee aan de veiligheidsscan van de jachthavens (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland telt zo'n zestig jachthavens. Het is niet verplicht om een veiligheidsscan te laten uitvoeren, maar Hans Sterkens van de taskforce adviseert het wel. "We zijn al in gesprek met meerdere Zeeuwse gemeenten. Na het hoogseizoen gaan we in de jachthavens van Schouwen-Duiveland aan de slag."