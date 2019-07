Man veroordeeld voor seks met minderjarige schoonzus

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De ontucht begon in 2014, toen de verdachte een tijdje bij zijn schoonouders woonde omdat zijn huis verbouwd werd. In die periode zocht hij steeds meer toenadering tot het 15-jarige zusje van zijn vrouw. Hij leerde haar zoenen en het ging steeds verder tussen de twee. Het kwam uiteindelijk tot regelmatige seks.

Volgens de rechtbank bracht hij het het meisje in een zodanig afhankelijke positie dat ze geen 'nee' meer kon zeggen. Ze was niet alleen jong, kwetsbaar en onzeker maar verkeerde ook in een onmogelijke positie. De angst dat het geheim zou uitkomen bij haar ouders en haar zus, die getrouwd was met de man, èn de constante psychische druk, maakt volgens de rechtbank dat het meisje gedwongen werd. Daarmee acht de rechtbank verkrachting bewezen. Ook moet de man een immateriële schadevergoeding van 10.000 euro betalen.

Het meisje kwam door de hele kwestie uiteindelijk terecht in een opvanghuis in het midden van het land. "Daar zat ik tussen verslaafden en mensen die zelfmoord wilden plegen", liet ze eerder weten in een brief die ze voorlas in de rechtbank. "Eerst was ik verliefd maar ik kwam er achter dat ik alleen maar werd gebruikt om seks mee te hebben. Niets meer of minder dan misbruik."

Huwelijk voorbij

De verdachte liet het meisje regelmatig weten dat hun geheim echt niet uit mocht komen. Want 'dan zou hij met een zak stenen op de bodem van de zee terechtkomen'. Het meisje kreeg ook opmerkingen te horen als 'jouw mooie leventje is dan ook voorbij' en 'mijn huwelijk is voorbij als dit uitkomt'.