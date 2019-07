De Haas over EK Eventing: 'Met het team hopelijk een medaille'

Nina de Haas met haar paard Divine (foto: Omroep Zeeland)

Het is de minst grote tak van alle paardensporten; eventing. Maar misschien wel de meest spectaculaire. Naast het dressuurrijden en springen is cross-country ook een onderdeel. En dat is met je paard zo snel mogelijk een parcours voor (natuurlijke) hindernissen volbrengen. Voor het eerst wordt het Europees kampioenschap in Nederland georganiseerd. De Haas strijdt deze dagen in Maarsbergen om de Europese titel.

"We richten ons vooral op de teamprestatie", zegt De Haas. "Als we allemaal de onderdelen goed doen dan kunnen we hopelijk een medaille halen."

Voor De Haas is de cross-country het beste onderdeel. "Die hoop ik snel en foutloos te doen." Dressuur kan ze het minst goed. "Ik hoop die proef goed te doen." De Haas vindt het wel bijzonder dat het EK nu in Nederland. "Het geeft een andere gevoel dan als je naar het buitenland moet, maar het is hier echt prachtig."