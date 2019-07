Onderzeeër die illegaal van Maleisische zeebodem is gehaald komt uit Vlissingen

Tewaterlating van onderzeeboot Hr. Ms. O 16 in Vlissingen (foto: ANP)

"Die oorlogsschepen zijn oorlogsgraven en moeten met respect behandeld worden. Stel je gaat naar de begraafplaats en het graf van je vrouw en dat is opeens weg, dan word je toch enorm kwaad," zegt Ron van Maaren. Hij is archivaris in Vlissingen en schreef samen met Tobias van Gent, historicus, het boek Luctor et Emergo waarin de geschiedenis van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen als bouwer van onderzeeërs is beschreven.

"Die plunderaars hebben het gemunt op het metaal van die schepen. Dat is van hoogwaardige kwaliteit en uitermate geschikt voor het maken van bijvoorbeeld medische apparatuur. Waarom? Er zit geen radioactieve straling in," zegt Van Maaren. Die radioactieve straling kwam pas in de metalen en op de zeebodems na de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima." Die oorlogsschepen waren ruim voor die tijd al op de zeebodems terecht gekomen,"

De onderzeeërs Hr. Ms. O16 en Hr. Ms. K XVII lagen allebei al sinds december 1941 op de bodem van Indonesische en Maleisische wateren. De schepen zonken met bemanning naar de bodem en worden sindsdien erfgoed en oorlogsgraf beschermd. Daar hebben illegale baggeraars geen boodschap aan: het oude staal en ijzer levert veel geld op.

Volgens Van Maaren zijn de plunderaars niet te stoppen. "Ze doen het met enorme schepen en grijpers, ze zijn echt niet onzichtbaar, maar het gebeurt, illegaal, ondanks afspraken tussen de regeringen van Nederland en Maleisië."

Op dit moment is een speciaal team van Nederlandse en Maleisische experts naar Maleisië om meer te weten te komen over het lot van de O16 en een andere onderzeeërs. De expeditie vindt plaats in het kader van een recent ondertekende intentieverklaring tussen Nederland en Maleisië over maritiem erfgoed. Het verdwijnen van de onderzeeër ligt dus gevoelig omdat de stoffelijke resten van de bemanning nog aan boord kunnen zijn. De wraklocatie wordt beschouwd als een laatste rustplaats van de opvarenden.