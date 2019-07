Hier gaat het nieuwe restaurant van chef-kok Wouter Kik komen

Codium, de naam van het restaurant, is een bepaald soort zeewier dat veel in de Zeeuwse wateren voorkomt. Kik wil dat centraal laten staan in zijn restaurant. "We wilden echt iets Zeeuws nemen, maar niet iets dat voor de hand ligt zoals zeekraal ofzo. Codium is ook de Rolls Royce onder de zeewieren", zegt Kik.

'Meer bouwvakker dan kok'

Het restaurant wordt op dit moment nog volop verbouwd. Het is namelijk nog verre van af. Voor Kik is het opzetten van een eigen restaurant een nieuwe ervaring. "Ik had de afgelopen tijd meer het idee dat ik een bouwvakker was. We waren een hele tijd bezig met de sloop, maar ondertussen zijn we weer aan het opbouwen. Ik heb nu weer het gevoel dat hier een restaurant gaat komen", vertelt hij

Wouter Kik en Jean-Luc Etienne over hun nieuwe restaurant in Goes