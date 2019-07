Martin Hooijschuur kan niet zonder zijn Kevers

Martin Hooijschuur bij een van zijn Kevers (foto: Omroep Zeeland)

Hooijschuur is het type liefhebber voor wie een Kever er niet precies hetzelfde uit hoeft te zien als in de jaren dat ze gebouwd werden. Zijn paarse Kever is opgevoerd en heeft knalgroene velgen. Die velgen geeft hij ieder jaar een andere kleurtje, gewoon voor de lol.

Dat de productie van de Volkswagen Beetle eindigt, noemt hij jammer. Maar helemaal hetzelfde als de oude Kever was het volgens hem toch al niet meer, de laatste echte Kever rolde in 2003 al van de band.

Nog meer Kever

De paarse kever wordt gebruikt, in het weekend maakt hij er regelmatig een ritje mee. Maar in de avonduren is Martin in de schuur te vinden, daar staat namelijk zijn meest waardevolle Kever, een exemplaar dat hij twintig jaar geleden kocht toen hij achttien jaar oud was. Al acht jaar staat de auto inmiddels in de schuur waar Hooijschuur hem in zijn vrije uurtjes restaureert.

Bij deze 'kluskever' is Martin Hooijschuur bijna iedere avond te vinden (foto: Omroep Zeeland)

Onder liefhebbers is het niet ongebruikelijk om zo nu en dan je Kever van de hand te doen en in te ruilen voor een ander exemplaar, maar zijn 'kluskever' doet Hooijschuur nooit weg. Op de vraag wat de Kever voor hem betekent, zegt hij: "Dat kan ik eigenlijk niet omschrijven, maar heel veel, heel veel. Het is op m'n zestiende begonnen en het is er nu nog steeds." Hij heeft inmiddels ook een Keverbusje gekocht om met zijn gezin op vakantie kunnen en met z'n allen van zijn hobby te kunnen genieten.

Zeeuwse Keverdag

Martin Hooijschuur is ook organisator van de Zeeuwse Keverdag. Zondag 21 juli zijn tijdens dat evenement in Goes en omgeving waarschijnlijk zo'n 250 Kevers te bewonderen.

Martin Hooijschuur over zijn Kevers