Bondscoach De Kam: 'Eventing is de triatlon van de paardensport'

"Het is een supergave job natuurlijk en een eer dat je daar voor gevraagd wordt", zegt De Kam. Zij is de opvolger van Jan van Beek die vorig jaar plotseling overleed. "Ik ben me heel bewust dat ik daardoor nu bondscoach ben, maar ik denk dat hij het goed vindt dat ik nu op deze plek zit."

Het werk als bonscoach bestaat voor een belangrijk deel uit voorbereiden. De Kam stelde een team samen, coachte en bekeek waar nodig haar pupillen bij verschillende wedstrijden. Nu het EK is begonnen zit het grootste deel van het werk erop. "Ik zorg dat alles optimaal geregeld is voor de ruiters."

Drie onderdelen

Eventing bestaat uit drie onderdelen. Iedereen kent wel het dressuurrijden en het springen. Voeg daar de cross-country aan toe en je hebt volgens De Kam de mooiste discipline binnen de paardensport. "Ik noem het ook wel de triatlon van de paardensport. Je moet in alle drie de onderdelen uitblinken." Volgens De Kam zijn de belangrijkste eigenschappen voor een eventing-ruiter lef en een hele goede band met je paard.

Het Europees kampioenschap in Maarsbergen wordt het eerste internationale toernooi voor De Kam als bondscoach. Ze hoopt dat ze een betrokken coach kan zijn. "Toegankelijk, open en eerlijk. "

Marcelle de Kam tussen haar pupillen van het Eventing-team (foto: Omroep Zeeland)

De Kam is nu wel de bondscoach, maar ze blijft natuurlijk ook liefhebber van de sport. Als ze naar het parcours in Maarsbergen kijkt, gaat het toch wel kriebelen. "Het gave van die cross is dat het zo'n dubbel gevoel geeft. Je bent bloednerveus, maar als je over de finish rijdt dan weet je waarvoor je het doet. Als ik hier rondloop zou ik het parcours ook wel willen rijden. Het is hier echt mooi."