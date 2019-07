President Trump komt niet naar Zeeland

Donald Trump (foto: ANP)

Vorige maand zei de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra al dat de komst van Trump onwaarschijnlijk was. Hij had er geen contact over gehad met Washington, wat gebruikelijk is. Bovendien waren de Amerikanen niet betrokken bij de Slag om de Schelde, volgens Hoekstra is dat ook een belangrijke reden om niet te komen voor de VS.

Het verhaal dat Trump wellicht naar Zeeland zou komen, kwam voort uit een interview in mei met premier Mark Rutte in het tv-programma WNL op Zondag. Rutte zei daarin dat de komst van Trump naar Terneuzen een optie was. "Ik denk niet rondom D-Day, want er zijn dan al grote herdenkingen in Engeland en Normandië. Maar we hebben in augustus natuurlijk Terneuzen", waren zijn letterlijke woorden.

Lees ook: