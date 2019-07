'Rust weergekeerd in zwembad Koewacht'

Zwembad Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

Tientallen Belgische jongens - overwegend van Marokkaanse afkomst - zorgden al langer voor overlast in het bad. Zo vielen ze meisjes en jonge vrouwen lastig. Enkele weken geleden was er een vechtpartij met jongens uit Koewacht. Toen de Belgische jongeren weigerden te vertrekken van het terrein, schakelden zwembadmedewerkers de politie in. Die veegden uiteindelijk met tien man en een politiehond het terrein schoon.

"Niet meer gezien"

Het incident was voor burgemeester Jan Lonink van de gemeente Terneuzen aanleiding om stappen te nemen. Eerst was het zwembad alleen toegankelijk voor abonnementshouders. Maar toen dat op verzet stuitte van inwoners uit het dorp, werd besloten een identificatie- en registratieplicht in te voeren voor bezoekers van het zwembad. "We hebben de Belgische jongeren daarna niet meer gezien", zegt Frans Tanghe, verantwoordelijk voor het beheer van de sportaccommodaties in de gemeente:

Accomodatiebeheerder Tanghe over de teruggekeerde rust in het zwembad

Van tevoren bestond de vrees dat de Belgische jongeren, nu ze niet meer zo makkelijk in Koewacht binnenkwamen, naar één van de vier andere zwembaden in de gemeente zouden uitwijken en dáár overlast zouden bezorgen. Dat is volgens beheerder Tanghe niet gebeurd. "We hebben daar niets over gehoord. Er was op een bepaald moment nog wel een groepje Belgische jongeren in het zwembad bij Axel, die we meteen hebben aangesproken. Maar zij hadden daar alle begrip voor en begrepen ook de maatregelen die voor het zwembad van Koewacht genomen waren."

Vertrouwen terug

Volgens badmeester Vladimir - die niet zijn volledige naam vermeld wil zien - zal de identificatie- en registratieplicht waarschijnlijk nog het hele seizoen gelden in Koewacht. Hij werd zelf enkele malen door de Belgische groep bedreigd. "Ik ben blij dat de rust in het zwembad is teruggekeerd", zegt hij. "Er komen nu weer mensen, waarvoor het zwembad is bedoeld. We hopen dat de mensen het vertrouwen in het zwembad van Koewacht weer een beetje terug krijgen."

Lees ook: