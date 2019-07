Zeeuwse horeca schreeuwt al jaren om personeel en daarom is er een website voor banen gelanceerd

Het idee achter de website is simpel. Horecabedrijven kunnen aangeven welke diensten ze beschikbaar hebben en geïnteresseerden kunnen daarop reageren. "Als je bijvoorbeeld al een baan hebt maar af en toe wat aanvulling wil hebben op je inkomen dan kan je af en toe een dienst draaien. Voor veel mensen is dat een ideale manier", aldus oprichter Jordi Dooge. De mensen die aan het werk willen moeten zich aanmelden bij de Kamer van Koophandel als zelfstandige. Op die manier hoeven de werkgevers geen sociale lasten te betalen en kan er onderhandeld worden over het uurtarief. Dooge: "Als je veel ervaring hebt achter de bar bijvoorbeeld dan kan je eerder aan het werk en een hoger uurtarief afspreken."

Paula Duvekot werkt via horecabaas.nl (foto: Omroep Zeeland)

Paula Duvekot maakt regelmatig gebruik van de website horecabaas.nl. "Ik werk ook in een kledingzaak maar als ik het daar wat minder druk heb dan werk ik in de ijssalon van het Badpaviljoen in Domburg. Voor mij is dat leuk om wat extra te verdienen en het werk is leuk. En het uitzicht vanaf de boulevard van Domburg is natuurlijk ook uniek", lacht Duvekot. Haar leidinggevende, Mirjam Joziasse van het Badpaviljoen is tevreden over de samenwerking met horecabaas.nl. "De website is een leuke manier om personeel te vinden dat normaal niet zo snel bij ons terecht was gekomen. En we vinden er leuke mensen zoals Paula."