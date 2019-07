Zeeuwse haaien krijgen gps-zender voor de wetenschap

De zogenoemde 'Sharkatag' wordt al voor de achtste keer georganiseerd om het gedrag van de ruwe en gevlekte haai in kaart te brengen. In de eerste jaren werden de dieren alleen maar gemerkt, maar nu krijgen de grotere haaitjes een gps. Aan boord wordt er een klein sneetje in de buik gemaakt waarna de zender wordt aangebracht. Daarna wordt het gaatje dichtgenaaid en de haai weer vrijgelaten. Zo worden de onderzoekers de komende jaren voorzien van een heleboel informatie.

Een gps-zender wordt ingebracht (foto: Omroep Zeeland)

Oosterschelde is de kraamkamer

Het is niet voor niets dat er gevist wordt aan de zeekant voor de Stormvloedkering. De Oosterschelde is de kraamkamer voor haaitjes. Iedere zomer trekken de mannetjes vanaf de Spaanse kust en de vrouwtjes vanuit Schotland om in Zeeland te paren. Rond deze tijd gaan de eerste haaien op weg richting hun winterse leefgebied.

Één van de vissersbootjes (foto: Omroep Zeeland)

Bijvangst

De haaien worden vaak opgevist door beroepsvissers. Het is bijvangst en van de dieren is maar nauwelijks een smakelijk gerecht te maken. Hun laatste rustplaat is dan ook regelmatig een vitrine ergens in een viswinkel voor de decoratie.

Terugzetverpichting

Dat moet moet stoppen vinden de onderzoekers van Sharkatag en de Nederlandse Sportvisserij. Zij willen dat de minister actie onderneemt voor een vangverbod op de ruwe en gevlekte gladde haai. Dat betekent dat de dieren verplicht moeten worden teruggezet, wanneer ze toch in een net of haak belanden.

De gevlekte haai (foto: Omroep Zeeland)

Aan de sharkatag doen zo'n 300 vissers mee om de dieren op te vissen. Verspreid over drie dagen gaan ze op tien verschillende boten de Noordzee op. Iedere haai wordt overgeleverd aan de onderzoeksboot, waarna die wordt gemeten en gewogen. De grote krijgen een gps-zender en worden daarna weer vrij gelaten in het water.