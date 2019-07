Waanzinnig doelpunt RCS geeft 90-jarig feestje extra glans

Zo'n vijfhonderd voornamelijk Zeeuwse supporters zijn naar de Spoorlaan in Oost-Souburg getogen om te kijken hoe de ploeg het doet tegen de Haagse profs. Voor de 8-jarige Reza Schipper is het een heel bijzondere avond. Hij is speciaal gekomen voor sterspeler Nasser El Khayati en kan zijn geluk niet op.

Een trotse oma en een stralende kleinzoon

"El Khayati is mijn favoriete speler", straalt Reza die al een handtekening heeft bemachtigd. Samen met zijn oma juicht hij vandaag voor de bezoekers. "We zijn bewust vroeg gekomen, zodat hij ook met El Khayati op de foto kon", lacht zijn trotse oma. Ook dat is gelukt, dus de avond kan nog voordat er een bal is getrapt niet meer stuk.

De allermooiste van de avond

Dat geldt ook voor RCS-speler Morad Bobouh. Want ADO mag dan in totaal tien keer scoren, veruit de mooiste van de avond is van hem.

"Hij zat er goed in. Ik ben er best trots op. Een mooi moment om de eer te redden voor de ploeg", zegt hij met een grote glimlach op zijn gezicht. En in de kantine gaat het na afloop van de 1-10 nederlaag nog lang over die waanzinnige goal.

Ook clubicoon Kees de Nooijer, vader van oud-voetbalprofs Dennis en Gérard, was aanwezig. Het interview met hem bekijk je hieronder.