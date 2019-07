Stripboek is geschiedenislesje voor Zeeuwse jeugd

De scherpschutter (foto: Omroep Zeeland)

Willem Meijer is directeur van het Veiligheidscentrum Zeeland in Vlissingen, directeur Brandweertrainingen Nederland, voormalig marinecommandant en inlichtingenspecialist bij de MIVD. Toch is zijn militaire achtergrond niet de reden om dit boek te schrijven.

Meijer is ook secretaris bij het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en daar viel hem op dat scholieren en andere jonge mensen die het museum bezochten weinig wisten van de Slag om de Schelde. Dat bracht hem op het idee van een stripboek.

De hevige strijd in 1944 van de slag om de Schelde in een stripverhaal vangen was geen eenvoudige klus voor de auteur. Door twee vijanden van weleer bij elkaar te brengen op de eerste pagina en vervolgens terug te gaan in de tijd is het een persoonlijk verhaal geworden dat de lezer als vanzelf meevoert door de geschiedenis.

Geromantiseerd verhaal

Het verhaal begint in het heden op de boulevard van Vlissingen waar 2 oude mannen toevallig met elkaar in gesprek raken op een bankje met uitzicht op de Schelde. Een gepensioneerd oorlogsfotograaf vertelt hoe hij in de strijd een aantal vrienden verloor door toedoen van een Duitse scherpschutter en dat hij zich al die jaren is blijven afvragen wie die man geweest is. Dan gaan we terug naar 6 juni 1944 en ontrolt zich het verhaal vanaf het moment dat de geallieerden bij Normandië aan land kwam op D-Day. Het verhaal eindigt op een verrassende manier op diezelfde boulevard in Vlissingen ruim 60 jaar later.

De scherpschutter wordt vanmiddag om 2 uur gepresenteerd in boekhandel Het Paard van Troje in Goes. Het stripboek is niet alleen in het Nederlands verkrijgbaar, maar ook in het Engels en in het Duits.