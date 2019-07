Feest in Colijnsplaat; de vernieuwde Oude Haven is ingewijd

Zo'n vijfhonderd inwoners waren erbij waaronder ook Anton van der Weele die vanuit zijn woonhuis uitkijkt op de haven. "Ik ben er ontzettend trots op want voorheen was de bestrating verwaarloosd, er was veel onkruid en het grasveld lag vol met hondenpoep" vertelt hij. Hij kon nu zelfs zijn gekochte kunstwerk kwijt in het water. Volgens hem ook een erg toepasselijk kunstwerk. "Het is gemaakt door een Franse kunstenaar en is een boot die ronddraait in het water", aldus Van der Weele.

Wethouder Pim Schenkelaars onthulde het kunstwerk dat tijdelijk ter beschikking is gesteld door eigenaar Anton van der Weele (foto: Omroep Zeeland)

Margo Simons uit Breda heeft wel een hele bijzondere herinnering aan de Oude Haven. "In 1950 ben ik hier geboren op een woonboot", vertelt ze. Simons woont inmiddels ergens anders, maar komt nog regelmatig in Colijnsplaat. Ook toen er nog gras lag in de gedempte Oude haven. "Toen kon ik dus over mijn geboortegrond lopen, nu zou ik erin kunnen zwemmen", grapt Simons. Ondanks dat ze er niet meer woont vindt ze het wel een aanwinst voor het dorp. "Water hoort bij Zeeland en ik vind het heel mooi geworden. Het is toch beter dan een stukje grasland". aldus Simons.

Muggenplaag

De haven kwam na een dijkverhoging begin jaren zestig achter de dijk te liggen. In 1979 werd de haven gedempt en werd er een grasveld van gemaakt. De meeste inwoners zijn blij met het min of meer in ere herstellen van de haven. Ook al ligt er maar een klein laagje (zoet) water in. Maar sommige inwoners maken zich zorgen over de waterpartij. "Ik ben bang dat het ook veel muggen zal aantrekken als het warm weer is. Want het zoete water vinden muggen volgens mij wel fijn", zegt Erica Dame. Ook Tannie Siereveld is niet super enthousiast. "Ik vind het wel grappig en leuk dat het weer in ere is hersteld, maar van mij had het niet gehoeven", zegt ze.

Inwoners van Colijnsplaat hielden hun adem in toen het kunstwerk in de Oude Haven werd onthuld

