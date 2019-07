Nieuwe zoektocht naar verdwenen Vlissingse onderzeeboot levert weer niets op

De onderzeeboot O13 (foto: .)

De O13 is de enige onderzeeboot uit de Tweede Wereldoorlog die nog vermist is. Op 12 juni 1940 vertrok de O13 met 34 bemanningsleden aan boord uit het Schotse Dundee, wat er daarna gebeurd is, is nooit duidelijk geworden.

Speld in een hooiberg

Bij de NOS zegt duiker Willem Heijdeman van de expeditie: "Zeker zijn we teleurgesteld. Je weet dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg. We weten niet wáár hij is vergaan, dus hij kan overal liggen in de Noordzee. Je weet van tevoren dat de kans heel klein is."

Onder de bemanning van de O13 waren twee Zeeuwen: Hubert Albregts uit Hulst en Daan van der Vliet uit Sas van Gent, beiden twintig jaar. Zij werden in 2013 samen met hun kameraden herdacht in Den Helder.

Lees ook: