Anne Terpstra zevende bij World Cup in Les Gets

(foto: Orange Pictures)

Terpstra, die vorige week in Andorra als eerste Nederlandse ooit een wedstrijd in de World Cup won, moest vandaag bijna twee minuten toegeven op de winnares Kate Courtney uit Amerika. Diezelfde Courtney is ook de leidster in het algemeen klassement. Jolanda Neff uit Zwitserland staat tweede, Anne Terpstra bezet de derde positie op 450 punten achterstand.



Milan Vader

Bij de wedstrijd van de mannen legde Milan Vader beslag op de dertiende plaats. Daarmee was hij de beste Nederlander en bleef hij Mathieu van der Poel voor, die zestiende werd. Nino Schurter uit Zwitserland won de wedstrijd.



De World Cup wedstrijd in Les Gets is de achtste van een cyclus van veertien en tussendoor is er ook nog het Wereldkampioenschap. De volgende wedstrijd is in het weekend van 3 en 4 augustus in het Italiaanse Val di Sole.