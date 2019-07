Toeristen komen nog steeds graag naar toeristenkerk Haamstede

In de van oorsprong protestantse Schouwse Westhoek werden in de jaren zestig enkele zogenoemde rooms-katholieke hulpkerken gebouwd. Daar was vraag naar; aan de ene kant omdat er meer katholieken kwamen wonen, maar vooral door de opkomst van het toerisme. Want in die periode begonnen veel katholieken uit Brabant, Limburg en Duitsland naar Zeeland op vakantie te komen.

Alleen nog diensten in hoogseizoen



De toeristenkerk in Haamstede is vernoemd naar een middeleeuwse kapel in Renesse, die in de 16e eeuw is verdwenen. Tot vorig jaar was er ieder week een dienst in het gebouw. Maar door terugloop van kerkgangers en een tekort aan voorgangers zijn er nu alleen nog diensten in het toeristenseizoen. Gewoonlijk trekken die zo'n zeventig bezoekers en regelmatig wordt er in de dienst Duits gesproken. Voorganger en vicaris Paul Verbeek sprak de hoop uit over tien jaar opnieuw een jubileumdienst te hebben.

Een van de gebrandschilderde ramen die vandaag werden ingezegend (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de bijeenkomst werden ook drie gebrandschilderde ramen ingezegend. Ze zijn onlangs geschonken door een Duitse weldoener die de kerk een warm hart toedraagt.