Weinig Zeeuwen aan de start van NK Livesaving op het Banjaardstrand

Ondanks dat de reddingsbrigades onmisbaar zijn in onze provincie zijn de 19-jarige Céline Brink uit Vlissingen en haar broer Guido Brink (17) de enige deelnemers uit Zeeland. "De sport Lifesaving is niet zo groot in Nederland en al helemaal niet in Zeeland", vertelt Céline Brink. Tien jaar geleden deden er volgens de organisatie veel meer Zeeuwen mee. "Die kwamen vooral uit Middelburg en Vlissingen, maar het is afgenomen omdat men er wel de tijd voor moet nemen en dat verschilt per keer", voegt Wim de Klerk hoofdscheidsrechter bij het NK Lifesaving eraan toe.

Drie categorieën

Het evenement is ingedeeld in drie categorieën: junioren (15 tot 18 jaar), senioren (18 tot 29 jaar), en de masters (29 jaar en ouder). Per leeftijdsgroep wordt er een Nederlands Kampioen uitgeroepen voor verschillende individuele onderdelen. Broer en zus Brink zijn geen kampioen geworden, maar misschien lukt dat bij een van de volgende kampioenschappen wel. "We komen in ieder geval volgend jaar nog terug in combinatie met het Wereld Kampioenschap Lifesaving voor militairen en het jaar daarop met het NK Ocean en dan hopen we dat er meer Zeeuwen aansluiten", aldus de Klerk.