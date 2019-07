Beachvolleyballer Dirk Boehlé wint finale in Almelo

Archief: Dirk Boehlé kan juichen (foto: Orange Pictures)

Eerder op de dag was het duo in de halve finale nog in drie sets te sterk voor tegenstanders Jannes van der Ham en Thijs Nijeboer. De kwartfinale ging vanochtend in twee sets gewonnen, ten koste van het duo Isaac Kapa - Glen Piper.

Op dreef

Vorige week wonnen Boehlé en Boermans al de finale van het toernooi in Groningen. Over twee weken is Vrouwenpolder het decor. Dat is tevens het laatste weekend van van DELA Eredivisie Beach. Boehlé en Boermans gaan in dit toernooi aan de leiding.