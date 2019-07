Stadsraad Sas van Gent is wegafzetting beu en overweegt actie

Leonie van Bentem is sinds enkele maanden voorzitter van de stadsraad van Sas van Gent. Sinds dat de weg is afgesloten merkt ze dat de sfeer veranderd is in het dorp. "Mensen praten niet meer gezellig met elkaar. Het gaat alleen nog maar over de afsluiting van de Westkade", zegt Van Bentem. "Dat het zo lang duurt en dat er zo weinig informatie over naar buiten komt. En men begrijpt niet waarom het zo lang moet duren."

Kade kan spontaan verzakken

De doorgaande weg over de Westkade werd vijf maanden geleden afgesloten nadat duidelijk werd dat de kade ter hoogte van het bedrijf Rosier dusdanig verzwakt is dat de weg spontaan kan verzakken of wegschuiven. Sindsdien bakkeleien gemeente, Rijkswaterstaat en Rosier over wie er voor de kosten op moet draaien om de kade te herstellen.

Dat gebeurt achter gesloten deuren en daar hebben de bewoners van Sas van Gent weinig begrip voor. "Het zal misschien nodig zijn om de drie partijen op één lijn te krijgen. Maar het zal de gemoederen in de stad tot rust laten komen als er iets meer informatie naar buiten wordt gebracht."

Omleidingen worden verkeerd gebruikt waardoor fietsers er geen gebruik meer van durven te maken." Leonie van Bentem

Inwoners van Sas van Gent ondervinden veel hinder van de afsluiting. Winkeliers missen omzet omdat klanten hen minder goed kunnen bereiken en de omleidingen door het dorp zorgen voor overlast. Van Bentem: "Er komen meldingen bij ons binnen van gevaarlijke situaties. Omleidingen worden verkeerd gebruikt waardoor fietsers er geen gebruik meer van durven te maken. De straten zijn niet geschikt om als omleiding te dienen en er wordt te hard gereden."

Stadsraad overweegt acties

De stadsraad is de problemen inmiddels beu en wil dat er snel wordt begonnen aan het herstellen van de kade. In de tussentijd moet er een omleiding komen via het terrein van Rosier. Gebeurt dat niet dan overweegt de stadsraad acties. "Misschien gaan we wegen blokkeren of in ieder geval een grote groep mensen op de been brengen. Dat zijn scenario's waar we het al over gehad in de stadsraad. Maar we zijn ons nog aan het beraden", besluit Van Bentem.