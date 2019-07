Minister maakt miljoenen vrij voor scholen in krimpregio's

Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs. (foto: ANP)

"Ik wil dat regio's een toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen realiseren dat bestand is tegen krimp en tegelijk goed en bereikbaar is", zegt de minister in het Algemeen Dagblad. Het geld moeten de scholen gebruiken om een plan te maken waardoor ze ook met minder leerlingen blijven bestaan. Vanaf volgend jaar kunnen de middelbare scholen een aanvraag indienen voor een eenmalig bedrag om hun toekomstplan uit te kunnen voeren.

'Als er nu niets gebeurt...'

Of middelbare scholen in Zeeland gebruik zullen maken van de regeling, is nog niet bekend. Eerder gaf het Rijk al extra geld om het onderwijs in Zeeland te steunen. De twee scholen in Terneuzen, het Zeldenrust-Steelantcollege en SSG De Rede, fuseerden tot het Lodewijk College. Daarnaast fuseerden het Lodewijk College, het Zwin College in Oostburg en het Reynaertcollege en de Praktijkschool in Hulst bestuurlijk.

Met het vrijmaken van de miljoenen, lijkt Slob het advies van de VO-raad te hebben opgevolgd. Die belangenorganisatie sloeg half februari alarm. "Als er nu niets gebeurt, moeten leerlingen straks meer dan twintig kilometer reizen", zei voorzitter Paul Rosenmöller toen.

Het Lodewijk College in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het AD zullen 'geïsoleerde scholen' en vestigingen in dunbevolkte gebieden standaard extra ondersteuning krijgen, zodat hun leerlingen niet te ver hoeven reizen. Minister Slob onderzoekt nog welke scholen extra geld krijgen, hij verwacht hierover in het najaar meer duidelijkheid te kunnen geven.

Groep adviseurs

Naast het beloofde geld heeft minister Slob ook een groep adviseurs benoemd die de komende twee jaar scholen begeleiden die het hardst door de krimp worden getroffen.