Jumbo neemt Agrimarktsupermarkten over

Agrimarkt in Goes (foto: Google Maps)

De Jumbo is van plan om de zes Agrimarkt-winkels om te bouwen tot Jumbo-winkels. "In eerste instantie blijft het merk, het aanbod en de service van de Agrimarkt zoals die nu zijn", zegt een woordvoerder van de Jumbo. Pas als de verkoop definitief is, worden de winkels omgebouwd. De AgriSneltank tankstations en de AgriSnellaad laadpunten gaan niet over naar Jumbo, deze activiteiten blijft de CZAV voortzetten.

Behoud van werknemers

In de zes supermarkten en op het hoofdkantoor werken in totaal 360 mensen. Over ontslagen heeft Jumbo het niet, de supermarkten streeft naar behoud van werkgelegenheid en ziet nieuwe kansen voor de medewerkers binnen de organisatie. "Deze aanwinst sluit goed aan op onze groeiambities", zegt Jumbo-topman Frits van Eerd. "De Agrimarkt-winkels vormen een mooie aanvulling op ons huidige winkelbestand."

Een winkelmandje van de Jumbo. (foto: ANP)

"Gezien de ontwikkelingen in de supermarktwereld is het voor ons duidelijk dat de Agrimarktwinkels zich beter kunnen ontwikkelen met een sterke formule in een retailomgeving", verklaart directeur Antoon van Vugt van de CZAV de beslissing in een persbericht.

Onze leden hebben 49 jaar boodschappen gedaan bij hún winkels en er zullen nu ongetwijfeld emoties los komen. " Een woordvoerder van de CZAV

De CZAV wil vandaag verder geen toelichting geven. Volgens een woordvoerder ligt de prioriteit nu bij de leden. "Die hebben 49 jaar boodschappen gedaan bij hun winkels en er zullen nu ongetwijfeld emoties loskomen. Daar willen we tijd voor maken."

De transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ondernemingsraden van Agrimarkt, CZAV en Jumbo hebben al positief advies gegeven over de plannen.