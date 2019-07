Jeugdzorg kost Zeeland dik 20 miljoen meer; het roer moet radicaal om

Alssema vindt dat de jeugdzorg anders geregeld moet worden en daar zijn gemeenten in Zeeland al volop mee bezig, zegt hij. De kern: eerder kinderen en jongeren met problemen in beeld krijgen en helpen, om zo zwaardere vormen en dus hogere kosten van zorg te voorkomen.

Betrek kinderopvang erbij

Een voorbeeld: "Betrek de kinderopvang erbij. Zien zij lastig gedrag, bijvoorbeeld als het kind andere kinderen slaat, grijp dan daar al in. Zorg op dat moment al voor goede hulp." Ook het Tejo huis in Goes noemt Alssema als voorbeeld van welke kant het op moet gaan met de jeugdzorg.

Het Tejo huis is een inloophuis voor jongeren met vragen of psychische problemen. Tot tien gesprekken toe is de hulp daar gratis. En daardoor ook laagdrempelig. Alssema stelt dit soort huizen ook voor in andere gemeenten.

Praktijkondersteuner helpt

Nog een voorbeeld van de jeugdzorg van de toekomst noemt Alssema de praktijkondersteuner van de GGZ bij de huisarts. Van de ruim honderd kinderen met psychische en/of gedragsproblemen, heeft de praktijkondersteuner er negentig geholpen en verwees hij er tien door. Dat blijkt uit een tweejarige proef op Walcheren.

Een praktijkondersteuner is iemand die de huisarts helpt bij de behandeling van patiënten met psychische klachten. Deze persoon heeft vaak ook een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige.

Zo iemand is Rob Verschoor. Hij draaide ook het proefproject. Hij benadrukt dat hij niet in dienst is van de huisarts, maar door de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie wordt ingehuurd. Hij werkt als zelfstandige binnen de praktijk, maar overlegt volop met de huisartsen over zijn cliënten. "Mensen denken vaak dat ik intensief aan de slag ga met de kinderen. Maar juist door in gesprek te gaan met de ouders komen we al een heel eind."

Fijn voor het kind en de ouders

Verschoor is er trots op dat hij negentig kinderen zelf heeft kunnen helpen zonder te hoeven doorverwijzen. "Dat is toch wat je wilt, laagdrempelige hulp, dichtbij. Fijn voor het kind en de ouders." En niet te vergeten ook goedkoop. Hulp op deze manier, dichtbij de huisarts, is een stuk goedkoper dan in een instelling als Emergis.

Speelgoed (foto: Omroep Zeeland)

Jarenlang zijn er tekorten geweest in de jeugdzorg. Dat komt volgens Alssema door een te snelle overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten. De tekorten lopen ook op doordat meer kinderen de afgelopen jaren een beroep hebben gedaan op de jeugdzorg. Dat aantal is in een paar jaar van 6.000 naar 9.000 gestegen.

Dat komt volgens Alssema omdat de gemeente er dichter op zit en dus het probleem bij het kind eerder ziet. Verder wordt de samenleving gecompliceerder met bijvoorbeeld vechtscheidingen en pesten via sociale media. En alles wordt al duurder door de inflatie.

Eén keer geld bij

Er komt nu één keer één miljard euro vrij voor de gehele jeugdzorg in Nederland. Hoe dat geld verdeeld wordt, is nog niet bekend. Alssema schat dat het nog jaren gaat duren voordat de jeugdzorg in Zeeland helemaal op orde is. "Het gaat niet alleen om het geld. Dat is een belangrijk onderdeel, dat zal ik niet ontkennen. Maar het gaat ook om een cultuurverandering. Hoe kijk je naar de jeugdzorg en wat moet er anders om het betaalbaar en goed te houden?"

