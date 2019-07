Geen hoger beroep in zaak dodelijke aanrijding fietsers Goes

De fiets van Alice en Mikki (foto: HV Zeeland)

De inmiddels 20-jarige man die het ongeluk veroorzaakte, is eind juni veroordeeld tot 45 maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Ook heeft hij een rijverbod gekregen van vijf jaar. Het Openbaar Ministerie eiste vijf jaar cel, maar legt zich nu neer bij de uitspraak van de Middelburgse rechtbank.

Het ongeluk In de vroege ochtend van zondag 28 oktober 2018 worden Alice uit Goes en haar vriend Miki aangereden als ze in de Goese Van de Spiegelstraat fietsen. De opgeroepen hulp mag niet meer baten, de man en vrouw overlijden ter plekke. Aan de fiets is te zien hoe hard de klap moet zijn geweest. De slachtoffers werden zo'n 40 tot 45 meter weg geworpen. Volgens het politieonderzoek heeft de man zo'n 112 km per uur heeft gereden. Uit een blaastest bleek dat de toen 19-jarige verdachte als beginnend bestuurder 3,5 keer te veel gedronken had.

De families van Alice en Mikki waren half juni bij de zitting aanwezig. De familie van Alice was er twee weken later ook voor de uitspraak. Dat was een emotioneel moment. Eerder vertelde een van de zussen van Alice, over wat het ongeluk voor impact heeft gehad op het leven van de familie.

Miki en Alice werden het slachtoffer van een aanrijding in Goes (foto: Familie Dessi)

Bij de uitspraak ruim twee weken geleden liet de rechtbank weten dat ze het de dader zwaar aanrekenden. De twee slachtoffers hadden volgens de rechtbank nog een heel leven voor zich. "Gezien de mate van schuld van de man en de zeer ernstige gevolgen is daarom een gevangenisstraf van aanzienlijke duur op zijn plaats", aldus de rechtbank.

Eerder zei de advocaat van de veroordeelde tijdens de zitting dat hij er niet aan twijfelde dat zijn cliënt spijt heeft van wat er is gebeurd: "Hij moet leven met de last dat door hem twee mensen zijn overleden. Dat voelt hij iedere dag en nacht", zei de advocaat in de rechtszaak. Tijdens de inhoudelijke behandeling sprak de advocaat van de veroordeelde al de hoop uit dat er geen hoger beroep nodig zou zijn in deze zaak.

