Zeeuwse krimpscholen blij met miljoenen, 'maar we willen eerst zekerheid'

Vanmorgen werd bekend dat er structureel geld beschikbaar komt voor twintig Nederlandse scholen in krimpregio's, maar om welke het gaat wordt in oktober bekend. Als het geld wordt toegekend is de toekomst van de scholen gegarandeerd.

In de klas (foto: Omroep Zeeland)

Piet de Witte van het Zwin College in Oostburg en het Reynaertcollege in Hulst reageert blij vanaf zijn vakantieadres: "Het is hartstikke mooi nieuws, maar ik juich nog niet te vroeg, want het is nog niet zeker of deze scholen erbij horen." De twee scholen lijken wel in aanmerking te komen, omdat de ze beiden in een geïsoleerd gebied liggen zonder middelbare scholen binnen enkele kilometers.

Garantie: onderwijs in iedere regio

Minister Slob geeft aan in een brief dat hij onderwijs in iedere regio wil garanderen. "Alle leerlingen moeten in hun buurt onderwijs kunnen volgen, ook al is het in een dunbevolkt gebied."

Rector Peter van der Gaag van het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee kan telefonisch niet veel zeggen in verband met zijn vakantie. "We zijn al lang bezig met het belang van onze school in een krimpregio zoals op Schouwen-Duiveland." Voor van der Gaag staat de vitaliteit van het eiland op het spel wanneer de school zou verdwijnen. Ook de rector wil niet te vroeg juichen met dit nieuws, omdat er nog onzekerheid is.

