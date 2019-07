'Kan iemand het gele monster stoppen?'

Een meneer die boodschappen doet bij de Agrimarkt in Goes is verrast door het nieuws. "Ik kom hier speciaal voor de geraniums en die zijn echt nergens beter." Een echtpaar uit Hansweert moet weer op zoek naar een nieuwe supermarkt. "We zijn al bij de supermarkt in Kapelle weggegaan, omdat het een Jumbo werd en nu moeten we weer verder zoeken. Wij vinden de Jumbo namelijk helemaal niks."

Twee Jumbo's naast elkaar?

Veel mensen vragen zich af of er dan ook een winkel gaat verdwijnen, want wanneer de Agrimarkt in Goes wordt omgetoverd tot Jumbo, dan zijn er twee dezelfde supermarkten op een steenworp afstand van elkaar. Ook in Terneuzen is dat het geval.

Jumbo zegt in een reactie dat er in meerdere steden in Nederland al twee vestigingen naast elkaar zitten. Maar of dat in Goes en Terneuzen ook gebeurt, wordt later pas bekend. In Hulst zijn sinds een half jaar ook al twee Jumbo's tegen elkaar gevestigd.

Twee Jumbo's dicht bij elkaar in Hulst (foto: Google Maps)

