'Ik kan niet voor mijn eigen familie zorgen, dus zorg ik voor ouderen'

Veertien jaar nadat hij naar Nederland kwam ontdekte Abbas zijn echte talent: werken in de ouderenzorg. "Normaal gesproken zou ik bij mijn familie zijn en van alles met hen delen. Dat kan nu niet, maar ik kan wel in mijn werk aandacht geven aan patiënten. Ik praat met ze, lees de krant met ze en soms gaan we met zijn allen op stap. Er komt zoveel meer kijken bij de ouderenzorg dan alleen iemand wassen. De waardering die mensen voor je hebben, dat is echt mooi."

'Je moet weggaan'

Abbas ontvluchtte Afghanistan toen hij 15 jaar oud was, samen met zijn broertje. "Het was daar niet veilig, vanwege de Taliban. Ik kon niet in mijn eentje naar school lopen. Dan bestond de kans dat je ineens werd meegenomen. Dus mijn vader zei: Je kunt hier niet blijven, je moet weggaan." In Nederland kost het Abbas en zijn broertje jaren om te wennen. "We kregen geen verblijfsvergunning en hadden last van alles wat we hadden gezien; het vluchten, de oorlog. Dat heeft een flinke impact op je."

Abbas Moradi samen met patiënt Joke Westmaas (foto: Omroep Zeeland)

Abbas krijgt verschillende banen, maar niets wat hem echt gelukkig maakt. Tot hij de zorg ontdekt. "Ik wil voor de mensen klaarstaan. Ze aandacht geven, praten, bij ze zitten." "Dat doet hij heel goed", zegt Joke Westmaas, één van de patiënten van Hof 't Seys in Middelburg waar Abbas werkt. "Iedereen hier is dol op hem. Hij is heel attent en vriendelijk."

Wereld Jonge Talentendag Is een initiatief van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor jongeren in ontwikkelingslanden. Wereldwijd waren er in 2013 bijna 75 miljoen werkloze jongeren. De Verenigde Naties maakten zich daar zorgen over en riepen daarom 15 juli uit tot internationale Wereld Jonge Talentendag. bron: Verenigde Naties

Abbas vindt het moeilijk zich voor te stellen hoe zijn leven eruit zou hebben gezien als hij niet was gevlucht. "Inmiddels ben ik hier gewend. Heb ik hier vrienden. Op een gegeven moment wil je niet meer terug." Voor andere jongeren uit ontwikkelingslanden heeft Abbas nog bemoedigende woorden: "Ga achter je dromen aan. Kijk maar hoe ver je komt. Je komt er vanzelf achter of iets bij je past of niet."