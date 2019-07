Inzameling gestart om 75 jaar bevrijding te vieren op Tholen

Het is de bedoeling om 20.000 euro in te zamelen om een deel van de festiviteiten te bekostigen. "We willen een groot militair kampement, rondritten met militaire voertuigen en een educatieproject voor leerlingen van de basisscholen", zegt William van Leeuwen van Tholen Sterk, de organisatie die het vieren van de bevrijding gaat organiseren.

Vrijwilligers nodig

Tholen is weliswaar officieel bevrijd in oktober 1944, maar dit wordt toch in juni volgend jaar gevierd. "We combineren het met de tweejaarlijkse havendagen", zegt Van Leeuwen. "Er zijn veel vrijwilligers nodig en in oktober is het heel lastig om oude militaire voertuigen naar Tholen te krijgen omdat er dan overal wat gebeurt."

Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen op het eiland Tholen, 1000 in totaal, zullen een bezoek brengen aan het kampement. En Tholen wordt symbolisch opnieuw bevrijd. "Dat gebeurt met eenzelfde ponton waarmee drie Canadezen in oktober '44 bij Tholen stad aan land kwamen", zegt Floris Langendam, de secretaris van Tholen Sterk.

Drie Canadezen

"Die drie Canadezen werden gezien als de bevrijders en gingen meteen op de schouders, mee naar het stadhuis", vervolgt Langendam. "Dat wordt officieel gezien als de bevrijding van Tholen, en dat gaan we symbolisch nog eens over doen."

Voorzitter en secretaris van Tholen Sterk over de viering van 75 jaar bevrijding Tholen