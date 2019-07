Hoek en GOES starten met veel vertrouwen aan voorbereiding seizoen

Hoek

"De lat ligt bij Hoek altijd hoog'", lacht coach Hugo Vandenheede. "We zijn blij met de aanwinsten die we tot nu toe hebben gehaald en zijn nu nog op zoek naar een of twee aanvallende versterkingen. Maar het gevoel na de eerste training is goed."

Ook aanvaller Ruben de Jager denkt dat Hoek opnieuw goed kan presteren in de derde divisie. "We zijn vorig seizoen vierde geëindigd. Ik denk dat het doel nu ook weer moet zijn om in de top mee te draaien."

Het radio-interview met de coach en De Jager, die na de teleurstelling over de zoektocht naar aanvallende versterkingen wil bewijzen dat hij de nummer-één-spits is, beluister je hieronder.

Interview Hoek-coach Hugo Vandenheede en aanvaller Ruben de Jager

GOES

Bij GOES zijn er ook veel blije gezichten. "We hebben een enthousiaste en fitte groep", vertelt de nieuwe GOES-trainer Ruud Pennings. "De doelstelling is een stabiele derdedivisionist zijn. Het is heel leuk om weer aan de gang te gaan."

Ook publiekslieveling Hiep Nguyen is blij dat de voorbereiding weer is begonnen. "Ik sta weer te popelen om wedstrijden te spelen."

Het radio-interview met de coach en Nguyen beluister je hieronder.

GOES-coach Ruud Pennings en speler Hier Nguyen blikken vooruit op het nieuwe seizoen