Waarom zes speeltoestellen voor dertig kinderen best wel sneu is

Ze willen een nieuwe, grotere speeltuin voor hun kinderen. "Dit is toch wel een beetje sneu voor zo'n kinderrijk dorp als Scherpenisse," aldus moeder Sandrina Dorst.

De gemeente Tholen heeft inmiddels 8.700 euro beschikbaar gesteld voor de speeltuinvereniging in oprichting. De gemeente spreekt van: "Een bijzonder mooi burgerinitiatief waar wij als gemeente heel blij mee zijn. De gemeente faciliteert en stimuleert dergelijke burgerinitiatieven." Dat geld komt bovenop een bedrag van 17.600 euro dat al eerder was toegezegd.

Moeders komen zelf in actie voor een mooie grotere speeltuin (foto: Omroep Zeeland)

November vorig jaar schreven de moeders een brief over de speeltuin en verspreidden die door het dorp. Ze hebben gebak verkocht op Koningsdag, de kinderen hebben spaarpotjes gemaakt om zelf geld in te sparen en de moeders hebben allerlei fondsen aangeschreven. In het najaar komt er nog een kledingbeurs.

Graag echte goals

De kinderen hebben een heel wensenlijstje. Rolf en Fabi (11) willen graag twee voetbalgoals. En op de tekeningen die de kinderen naar de gemeente hebben gestuurd staan een trampoline en een glijbaan.

Soms zijn er wel dertig kinderen en maar zes toestellen (foto: Omroep Zeeland)

De moeders hopen dat er begin volgend jaar genoeg geld is om te kunnen beginnen aan verbetering van de speeltuin. Ze willen in ieder geval meer toestellen en ook een hoekje met zandbak voor de kleintjes. Er is al een flink bedrag opgehaald, maar nog niet de benodigde 75.000 euro. Sandrina: "Daarom ook een oproep aan potentiële sponsoren. We kunnen geld gebruiken, maar natuurlijk mogen mensen ook toestellen doneren." De moeders hebben al een naam en een Facebookpagina voor hun speeltuin: : "De SpeelKrael".