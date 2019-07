Zeeuwse wil geld ophalen voor goede doel tijdens Nijmeegse Vierdaagse

Iris van Pamelen loopt de vierdaagse en haalt geld op voor goed doel (foto: Iris van Pamelen)

Ze wilde dit jaar eerst geld ophalen voor Kika, maar op 28 april dit jaar pleegde haar 19-jarige broer zelfmoord. Daarom besloot ze geld in te gaan zamelen voor 113 Zelfmoord Preventie. Inmiddels staat de teller op 828 euro, haar doel is 1000 euro, maar dit gaat ze opschroeven als het bijna behaald is, anders kunnen mensen niet meer doneren.

Iris heeft niet getraind, maar loopt dagelijks als ontspanning zo'n 12 kilometer, en ze heeft er vertrouwen in. Je kunt meer informatie vinden over haar actie op deze pagina.

Iris wil heel veel geld ophalen

Worstel jij met depressie? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.

De wandelaars zijn vanmorgen om vier uur gestart. Het was zanger Jamai Loman die het startschot gaf. Het is de 103e Vierdaagse en de jongste deelnemer is een meisje van 11 jaar, de oudste een man van 92 jaar. De route is vandaag in de Betuwe. Langs de route zijn ook Zeeuwse uitingen te zien, zoals Zeeuwse vlaggen.

Zeeuwse vlag in Nijmegen bij de Waal (foto: Miranda Schepers)