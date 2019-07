Jeugdinstelling De Vliethoeve in Kortgene staat in de verkoop

Jeugdzorginstelling De Vliethoeve in Kortgene krijgt een nieuwe eigenaar (foto: Omroep Zeeland)

Locatiemanager Mariska Luiten verwacht dat er weinig gaat veranderen als het gaat om de zorgverlening. Wie de nieuwe eigenaar wordt is nog niet bekend. Luiten verwacht dat de werknemers hun baan kunnen behouden.

Gesloten

De Vliethoeve in Kortgene biedt gesloten jeugdzorg aan jongeren met ernstige gedragsproblemen. De jeugdinstelling is het enige 24-uurszorg-verblijf voor jongeren met ernstige gedragsproblemen in Zeeland. Op het terrein aan de Galgendijk in Kortgene worden jongeren opgevangen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.

Onrust in het verleden

In het verleden was er sprake van problemen bij de instelling. Dat speelde met name in 2016. Personeel stuurde toen een brandbrief waarin stond dat er zorgen waren over de veiligheid van de jongeren en de medewerkers. De personeelsleden uitten toen ook twijfels over het beleid van Juzt, maar hadden er wel begrip voor dat hun werkgever het moeilijk had door bezuinigingen en veranderingen in de zorg die het Rijk heeft opgelegd. Nadat maatregelen waren genomen keerde de rust terug.