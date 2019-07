Dit gaat er veranderen voor weggebruikers op de Oosterscheldekering

"We passen de belijning en de bebording aan", legt Steven Hoven van Rijkswaterstaat uit. Zo komt er een doorgetrokken streep omdat er ook een inhaalverbod komt op de Oosterscheldekering. De maximumsnelheid gaat omlaag van honderd naar tachtig kilometer per uur vanwege de veiligheid. Hoven: "Tachtig kilometer is veiliger dan 100, als er straks iets gebeurt, is de klap minder hard."

'Het heeft impact'

De verandering heeft gevolgen voor alle weggebruikers, maar zeker voor de transportsector. Joost de Maat van Transport en Logistiek Nederland kan zich vinden in de lagere maximumsnelheid, maar maakt zich wel zorgen over de toekomst van de weg. De Maat is bang dat als het landbouwverkeer straks ook gebruik gaat maken van de kering, de snelheidsverschillen te groot worden.

"Dan kunnen er onveilige situaties voorkomen en dat moeten we tegengaan." Ook is hij bang dat het verkeer dat van de Maasvlakte via Zeeland naar België rijdt, straks allemaal via de A4 en de A58 gaat en zo die route extra belasten.

De N57 over de Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland)

Rijkswaterstaat wil midden in de zomer niet aan de drukke weg werken. Naar verwachting worden de aanpassingen in september gedaan en zal ook dan de snelheid omlaag gaan.

Hoe veel langer duurt het?

De snelheidsverlaging betekent een langere reistijd. Volgens de routeplanner op Google Maps ben je nu 11 minuten onderweg van de verkeerslichten bij de Veerse Gatdam tot het eind van de autoweg op Schouwen-Duiveland. Met de nieuwe snelheidslimiet ben je twee minuten en 13 seconden langer onderweg.

Dat lijkt niet veel, maar iemand die er 45 weken per jaar, vijf dagen per week, twee keer per dag langs komt betekent het een toegenomen reistijd van 16,5 uur per jaar, maar alles is relatief natuurlijk.

De route over de kering duurt nu 11 minuten (foto: Google)

