'Aanpassing snelheid kering kwam als totale verrassing'

Een vrachtwagen rijdt over de kering (foto: Omroep Zeeland)

"Overheidsbeslissingen zie je vaak niet aankomen totdat het een voldongen feit is", zegt De Maat in een reactie. "Dan sta je ineens met je rug tegen de muur." Volgens Steven Hoven van Rijkswaterstaat komt de aanpassing van de weg niet zo maar uit de lucht vallen: "Dat is al een tijdje geleden aangekondigd, onder andere in 2016."

Daar was de transportsector ook bij aanwezig volgens Hoven. "Toen is ook aangegeven dat deze weg op termijn aangepast zou worden. Hij staat al jarenlang als gebiedsontsluitingsweg, een '80-weg' in de boeken. We gaan hem nu eindelijk aanpakken zodat hij qua vorm daar ook aan voldoet."

"Wij staan best achter die verlaging van honderd kilometer naar tachtig, maar zorg dat je niet te veel stremmingen op de weg krijgt", is de oproep van De Maat namens Transport en Logistiek Nederland. Hij doelt daarmee op langzaam landbouwverkeer dat straks op de weg mag rijden, verkeerslichten en rotondes. "Je moet wel zorgen voor een goede doorstroming."

Komt landbouwverkeer nu wel of niet op de weg?

Hoe landbouwverkeer van Schouwen-Duiveland naar Noord-Beveland of Walcheren moet komen is al langer een onderwerp van gesprek. Eerder waren er proeven om de boeren op bepaalde tijden over de Zeelandbrug te laten rijden. Nu lijkt het er meer op dat de kering en de Veerse Gatdam de aangewezen route wordt.

Volgens Rijkswaterstaat is het nog veel te vroeg om die vraag te beantwoorden. Daar gaat volgens hen nog zeker jaren overheen voor die beslissing is gemaakt. Daar moeten volgens Rijkswaterstaat nog een hoop gesprekken over worden gevoerd. Zo behoren passeerstroken of rijtijden buiten de spits voor landbouwvoertuigen tot de mogelijkheden om de doorstroming voor alle weggebruikers goed te houden.

Lees ook: