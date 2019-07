Marco Minnaard stopt met wielrennen: 'Ik ga een geweldige uitdaging tegemoet'

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Minnaard was zes jaar profwielrenner bij Wanty - Groupe Gobert. In die periode reed hij onder meer twee keer de Ronde van Frankrijk. Voor de Tour van dit jaar viel Minnaard buiten de selectie.

Hoogtepunten

"Die twee deelnames aan de Tour de France behoren zeker tot de hoogtepunten. Net als mijn overwinning in de Rhône-Alpes Isère Tour in 2017." De Ronde van Rhône-Alpes Isère is een rittenkoers van de Internationale Wielerunie die jaarlijks in april plaatsvindt.

Naar het familiebedrijf

"Ik heb altijd al in het bedrijf van mijn ouders willen stappen en wil dat uiteindelijk ook overnemen", vervolgt Minnaard. "In overleg met mijn ouders heb ik besloten dat dit moment nu is aangebroken. De eerste periode wil ik vooral heel veel van mijn vader leren." Het familiebedrijf is gespecialiseerd in het aanleggen van kabels en leidingen.

Maar voor dat zover is, wil Minnaard nog volop van zijn laatste twee maanden als prof genieten. "Ja, ik ga het wielrennen wel missen. Een leven zonder wielrennen is op dit moment voor mij heel moeilijk voor te stellen. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed."

Van twijfel is echter geen sprake, benadrukt hij. "Mijn familie is er altijd voor mij geweest. Zonder hen had ik dit alles als prof niet kunnen bereiken. Het is fantastisch om een toekomst tegemoet te gaan waarin zij dezelfde grote rol kunnen spelen."