Als 17-jarige liep Ronny binnen bij Yara en hij ging er nooit meer weg...

Zeventien was hij, toen hij voor de eerste keer het fabrieksterrein opliep. "Ik herinner het me als de dag van gisteren. Er waren hier vooral oudere mannen aan het werk, dus ik was nogal onder de indruk. Maar ik werd door één van die collega's onder hoede genomen. Met hem heb ik nog altijd contact!"

De goede onderlinge contacten gaat hij het meeste missen. Ronny kon met zijn collega's lachen, maar ze stonden ook in moeilijke tijden voor hem klaar. Toen zijn vrouw overleed, bijvoorbeeld. "Niet alleen mijn naaste collega's, maar ook de directie heeft me destijds gesteund. Dat zal ik nooit vergeten."

Toen mocht ik, het monteurtje, op het hoofdkantoor komen en werd ik gehuldigd door de directeur!" Ronny David, gaat na 50 jaar met pensioen bij Yara

In de bijna vijftig jaar dat hij bij Yara werkt, heeft Ronny wel het één en ander zien veranderen. Zo wordt er op de onderhoudswerkplaats met een stuk minder mensen gewerkt. "En de veiligheid is veel verbeterd. Vroeger kon en mocht alles, nu zijn er strengere regels wat onze veiligheid flink heeft verbeterd.

Ronny met zijn 'gele' wielertrui, die hij nog steeds past (foto: Omroep Zeeland)

Naast het werk heeft hij ook veel Yara-avonturen beleefd. "Ik heb ooit een keer meegedaan aan een wielerkoers voor bedrijven in de regio, Tour du Flic. Ik was niet de snelste, maar ik veroverde wel de 'gele' trui. Toen mocht ik, het monteurtje, op het hoofdkantoor komen en werd ik gehuldigd door de directeur!"

Yara is één van de oudste industriële fabrieken in Zeeland en bestaat in 2019 negentig jaar. De fabriek heeft er een paar naamswijzigingen opzitten in de periode dat Ronny bij het bedrijf werkt. In 1979 neemt Norsk Hydro de fabriek over. Pas sinds 2004 draagt Yara z'n huidige naam. Bij Yara Sluiskil wordt kunstmest geproduceerd. Er werken zo'n 600 mensen voor de locatie in Zeeuws-Vlaanderen.

Ook aan de gezondheid van Ronny werd gedacht. Twaalf jaar geleden volgde hij de cursus 'Stoppen met Roken'. "Er waren twee rondes. Ik koos toen voor de laatste, zodat ik langer kon blijven roken. Uiteindelijk heeft het me wel geholpen te stoppen. Dat was moeilijk, maar ik ben blij dat het me gelukt is."

Met pensioen

Nu is het tijd voor pensioen. Dat betekent niet dat Ronny bij de pakken neer gaat zitten. "Ik heb een niet zo'n onderhoudsvriendelijke woning, dus daar kan ik nog veel aan doen. Ook heb ik mijn racefiets weer van zolder gehaald. Ik ben niet zo snel meer als vroeger, maar ik kan me er wel mee bezig houden."