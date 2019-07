Museum Vitality in Kapelle krijgt landelijke erkenning

Vijf jaar oorlogsmuseum Vitality in Kapelle, 'Alles heeft hier een verhaal' (foto: Omroep Zeeland)

Andries Looijen van het museum is trots. "Het is een compliment en extra waardering voor de werkzaamheden die we doen."

Strenge regels

Vitality kwam niet zondermeer in het register. De documentatie moet op orde zijn door alles te registeren. Ook moet het museum zorgen dat het depot is beschermd tegen ongedierte en zonlicht. Dat is allemaal goedgekeurd.

Het museum heeft plannen om te verhuizen van de huidige locatie aan de Vroonlandseweg naar een plek bij de Franse begraafplaats aan de Goesestraatweg. De huidige locatie is te klein. De verhuizing kost ongeveer 3 miljoen euro nodig. Volgens Looijen wordt er achter de schermen hard gewerkt voor de komende verhuizing. De registratie in het museumregister geldt voor nu en straks in het nieuwe gebouw.

