Levende sigaret op het eerste rookvrije strand

Levende sigaret loopt rond op het strand bij Renesse (foto: Omroep Zeeland)

Het stuk strand waar sinds 1 juni niet gerookt mag worden is zo'n 500 meter lang en ligt tussen strandpaviljoen Haven van Renesse en de strandopgang Scholderlaan. De levende sigaretten gaan ook flyers uitdelen op naastgelegen stranden waar wel volop gerookt wordt.

Particulier initiatief

Het rookvrije strand is een initiatief van Theo Nieuwenhuizen, die verantwoordelijk is voor de strandschoonmaak op Schouwen-Duiveland. "We zien de laatste jaren steeds meer peuken liggen op het strand. Wanneer kinderen in het zand aan het spelen zijn komen ze ermee in aanraking. Daarnaast is het slecht voor het milieu." Doel voor Nieuwenhuizen is vooral het verminderen van de hoeveelheid rommel die rokers achterlaten. "Want die peuken zijn heel moeilijk op te ruimen."

Bijna niet te doen

Nieuwenhuizen houdt met zijn team op Schouwen-Duiveland ruim 21 kilometer strand schoon en het opruimen van alle sigarettenpeuken is bijna niet meer te doen. Tijdens de nationale kustdagen hebben ze gebrainstormd en hebben dit idee bedacht. "Nu verdwijnen die peuken en filters in zee of worden opgegeten door dieren. We gaan het dus gewoon proberen en ik hoop dat het navolging krijgt in andere plaatsen."

Wordt roken op het strand taboe? (foto: Shannon Holman)

Naast het rookvrije strand bij Renesse, worden de drukke locaties op de overige stranden van Schouwen-Duiveland vanaf dit jaar extra gereinigd met een beachcleaner. Een fijne zeef moet de peuken, kroonkurken en klein plastic afval uit het zand halen.

Het kan niet worden afgedwongen, omdat er geen wettelijk verbod is om buiten te roken. Handhaving is daardoor dan ook niet mogelijk. " Gerard Rabelink - burgemeester gemeente Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland juicht het initiatief toe en heeft dan ook toestemming gegeven voor het rookvrije strand. Wel benadrukt burgemeester Gerard Rabelink dat het rookverbod niet rechtsgeldig is. "Het kan ook niet worden afgedwongen, omdat er geen wettelijk verbod is om buiten te roken. Handhaving is daardoor niet mogelijk." Het gaat volgens hem veel meer om een bewustwordingsproces.

De hele Schouwse kust rookvrij?

Rabelink vindt het geen goed idee om de hele Schouwse kust rookvrij te maken. "Mensen hebben nu de keus om ergens anders te gaan liggen wanneer ze willen roken. En ik vind het belangrijk dat die keuze gemaakt kan worden." Hij is wel van mening dat, als het initiatief aanslaat, er in de toekomst wellicht kan worden gekeken om meer stranden rookvrij te verklaren. "We vinden met z'n allen het milieu erg belangrijk, dus wat dat betreft is het een stap in de goede richting. We moeten kijken hoe je daar verder vorm aan kunt geven."

De strandgangers keken vandaag een beetje vreemd op toen ze op het strand kwamen en werden aangesproken door een wandelende sigaret. "Het is voor het eerst dat ik dit seizoen naar het strand ga en wist niet dat er hier niet gerookt mag worden. Maar nu ik die levende sigaret ben tegengekomen, weet ik het wel. Het werkt volgens mij ook veel beter dan zo'n informatiebord", zegt een strandganger lachend.