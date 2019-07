Vlissingen krijgt zijn eigen hotel New York

Timmerfabriek van binnen (foto: OZ)

De Timmerfabriek is in 2007 gerestaureerd, als onderdeel van de nieuwe invulling van het Scheldekwartier; het oude terrein van scheepsbouwer De Schelde in de stad. Sinds die tijd zijn er verschillende opties de revue gepasseerd voor het gebruik van het gerestaureerde gebouw; zo lagen er ooit plannen om Omroep Zeeland in de Timmerfabriek te vestigen. Maar een definitieve herbestemming bleef uit. Op dit moment wordt de begane grond gebruikt voor een pop up-restaurant en ook werden er in het verleden dance-feesten georganiseerd.

Hotel New York

De vergelijking tussen het toekomstige hotel in de Timmerfabriek in Vlissingen en hotel New York in Rotterdam is snel gemaakt. Allebei aan het water in een haven, allebei historische gebouwen die zijn gerestaureerd en de functie van hotel hebben gekregen. "Inderdaad een beetje zoals Hotel New York in Rotterdam. Ik hoop alleen dat dat hotel de concurrentie straks met Vlissingen kan doorstaan", grapt wethouder John de Jonge van Vlissingen.

Ramen

Al eerder maakte een groep Zeeuwse ondernemers bekend, van de Timmerfabriek een hotel te willen maken. Maar er was veel gesteggel over de monumentale kenmerken van de Timmerfabriek dat is aangewezen als Rijksmonument. Het probleem zat hem met name in de metershoge ramen in de gevel van het gebouw, die bij de restauratie in 2007 juist hersteld waren. "Maar die ramen waren niet geïsoleerd en konden ook niet open of dicht. Dat past natuurlijk niet bij een hotel", legt wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen uit:

Hotel Timmerfabriek

Kenmerkend

De uitbater van het nieuwe hotel, is de eigenaar van hotel Bommeljé in Domburg. Vanwege de monumentale kenmerken van het gebouw, duurde het lang voordat het college van burgemeester en wethouders toestemming kon geven voor de hotelplannen. "Het is een ei wat we hebben moeten leggen, en waar veel tijd overheen is gegaan", legt wethouder De Jonge uit. "Maar ik ben blij dat we een mooie invulling hebben gevonden voor zo'n kenmerkend gebouw op het Scheldekwartier."

Wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)