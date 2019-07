Zo zijn de supermarkten over Zeeland verdeeld

Een winkelmandje van de Jumbo. (foto: ANP)

Dinsdag kwam Jumbo in het nieuws met Agrimarkt. De kop bij omroep Zeeland was tamelijk dreigend: "Kan iemand het gele monster stoppen?" Inderdaad zijn Jumbo-supermarkten groter dan Spar-vestigingen. Maar van de Spar hebben we er in Zeeland veel meer.

Omroep Zeeland heeft een ranglijst gemaakt van alle Zeeuwse supermarkten, op basis van de websites van de betreffende ketens of anders (bij kleine organisaties) op een vermelding per vestiging op internet. Ook kleine toeristensupermarktjes die aangesloten zijn bij een organisatie (zoals Spar) zijn meegeteld. Het totaal komt daarmee uit op 134.

Ranglijst

Spar 45 Jumbo 28 Albert Heijn 18 Aldi 16 Lidl 11 Plus 7 Coop 4 Attent 1 Dirk 1 EMTÉ 1 Goethals 1 Klimorama 1

Kaart

Welke supermarkten zijn er in jouw kern of hoe zijn de ketens over Zeeland verdeeld? Omroep Zeeland heeft ze allemaal op de kaart gezet. Met het oog op de nieuwe situatie zijn de drie vestigingen van Agrimarkt (Goes, Terneuzen en Vlissingen) hier al onder de vlag van Jumbo gebracht.

In december 2018 is een groot aantal Attent-supermarkten overgestapt naar de Spar-organisaties. Die zijn dus nu bij de Spar opgeteld. Eén Zeeuwse Attent bleef onder de oude naam doorgaan.