Vlissingen krijgt zijn eigen Indië-herdenking

Vlissingen krijgt na jaren zijn eigen Indië-herdenking (foto: Omroep Zeeland)

Aanleiding is de internationale herdenking, eind augustus in Terneuzen van de Slag om de Schelde. In het kader van die grote herdenking wil de gemeente Vlissingen ook aandacht besteden aan een andere belangrijke herdenking in augustus, die op 15 augustus. Op die dag herdenkt Nederland dat Japan in 1945 capituleerde, waarmee een definitief einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Door de Japanse capitulatie kwamen veel Nederlanders vrij, die in het toenmalig Nederlands-Indië werden vastgehouden door Japan.

Vlissingen

In veel andere plaatsen in ons land., zoals bijvoorbeeld Roermond, is er al een eigen Indië-herdenking. Gezien het aantal Vlissingers met een Indische achtergrond past zo'n eigen herdenking zeker in de havenstad, vertelt burgemeester Bas van den Tillaar.

Burgemeester Bas van den Tillaar legt uit waarom zijn gemeente een eigen Indië-herdenking houdt

Volgens burgemeester Bas van den Tillaar is het, zover hij weet, de eerste keer in lange tijd dat in Vlissingen een Indië-herdenking wordt gehouden. Dat gebeurt bij het oorlogsmonument op de Noorderbegraafplaats. Of Vlissingen nu in navolging van andere plaatsen ook een jaarlijkse Indië-herdenking gaat houden op 15 augustus, kan burgemeester van den Tillaar nog niet zeggen. "We overleggen met Indische organisaties in de gemeente en kijken hoe deze herdenking uitpakt."